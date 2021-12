Minacce a Fedriga dai no vax, il governatore sotto scorta

TRIESTE. Il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, è costretto dalla scorsa settimana a vivere sotto scorta a causa delle decine di minacce ricevute dal mondo no vax in virtù della sua posizione a favore della campagna vaccinale.



Fedriga, negli ultimi mesi, è stato anche tra i più acerrimi nemici, politicamente parlando, della galassia di coloro che si oppongono all’immunizzazione anti-Covid arrivando, in conferenza stampa, ad attaccare duramente i no vax e diventando il principale sostenitore dell’adozione del Green pass in forma rafforzata che, in sostanza, impedisce l’accesso a qualsiasi attività sociale a chi rifiuta la somministrazione del vaccino stesso.



