Green Pass, i controlli a Monfalcone e Gorizia: nessuna sanzione

A Gorizia è stato tutto sommato un esordio abbastanza tranquillo, quello dell’obbligo del Green pass (rafforzato o base) sui mezzi pubblici, dai treni agli autobus. I controlli delle forze dell’ordine si sono concentrati maggiormente sulle corse scolastiche, che come sempre di prima mattina hanno fatto tappa al centro intermodale della stazione ferroviaria. Stazione dove invece la Polfer ha provveduto a effettuare i controlli sui pendolari in arrivo e in partenza con il treno: «Ci occupiamo in prima persona dei controlli, e finora tutto è andato bene, non ci sono stati trasgressori», hanno spiegato due agenti nella tarda mattinata, subito dopo aver ripreso uno dei pendolari che stava camminando con la mascherina abbassata sul mento, ricordandogli invece l’obbligo di tenerla indossata...

