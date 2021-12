Un no vax su tre ha già cambiato idea in regione: 57 mila incerti hanno scelto il vaccino

Dopo la stretta del Governo sul Green pass la quota di non vaccinati è calata del 30 % in due mesi

TRIESTE. La progressiva stretta sui non vaccinati produce effetti concreti in Friuli Venezia Giulia. Negli ultimi due mesi uno su tre (quasi 57 mila persone) ha deciso che no, non era più il caso di aspettare: si è recato al centro vaccinale e si è fatto somministrare la prima dose. Un passo avanti importante nella campagna anti Covid in un contesto in cui si sta cercando di recuperare terreno pure sulle terze dosi.