Imu in porto, il Comune di Trieste incassa un milione. Due società fanno causa

TRIESTE. La ultradecennale guerra dell’Imu tra Comune e concessionari portuali sembra conoscere una tregua. Ancora parziale ma importante. In pratica - informa il nuovo assessore al Bilancio, il leghista Everest Bertoli - ha ottenuto un buon risultato il rapporto collaborativo instaurato tra civica amministrazione e gran parte delle aziende, per cui il contenzioso, che era arrivato a riguardare 110 posizioni per annualità, si è ridotto a 29 situazioni, afferenti a tre concessionari che non intendono mollare e proseguono lungo la strada giudiziaria.

