Morto Demetrio Volcic, lo storico corrispondente Rai aveva 90 anni: da Praga a Mosca, ha raccontato la storia dei Paesi oltre la Cortina di ferro

Giornalista, scrittore ed ex direttore del Tg1, era stato anche senatore ed europarlamentare. Fedriga: «Grave perdita per l’intero Paese». Rojc: «Se ne va un pezzo della nostra storia»

GORIZIA. È morto a Gorizia domenica 5 dicembre Demetrio Volcic, giornalista, storico corrispondente da Mosca per la Rai. Aveva compiuto 90 anni il 22 novembre. Dagli schermi televisivi per tanti anni ha raccontato agli italiani il mondo oltre la Cortina di ferro grazie alle corrispondenze da Praga, Vienna, Bonn e Mosca. Ex direttore del Tg1, era stato anche senatore ed europarlamentare.

Negli ultimi sei mesi le condizioni di salute di Volcic erano peggiorate. Ai problemi alla schiena che lo affliggevano da tempo, si erano aggiunte altre patologie. Storico corrispondente della Rai da Mosca, Volcic era nato a Lubiana da padre triestino e madre goriziana. La famiglia si era trasferita in Slovenia durante il fascismo, per poi rientrare in Italia alcuni anni più tardi. Uomo di confine, dunque, Volcic aveva vissuto in varie città, tra cui Vienna e Parigi.

Volcic fu anche, come detto, direttore del Tg1, senatore eletto con il centrosinistra vent’anni fa ed europarlamentare. Prolifico scrittore, aveva pubblicato numerosi libri di successo, l’ultimo dei quali uscito nel 2021, una sorta di collage di quanto aveva scritto in precedenza con capitoli inediti. È il primo e unico libro scritto in sloveno.

«A nome dell’intera Regione Friuli Venezia Giulia esprimo grande cordoglio per la scomparsa di Demetrio Volcic – ha dichiarato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga –. La sua morte rappresenta una grave perdita per la nostra regione e l’intero Paese, sia sotto il profilo umano sia professionale. Uomo di grande spessore culturale e professionale, Volcic nel suo ruolo di giornalista, e in particolare di inviato della Rai all’estero, ha saputo raccontare quanto accadeva oltre che nelle capitali europee anche nell’allora Unione sovietica e i cambiamenti che hanno investito i Paesi dell’Est. Di lui va inoltre ricordato l’impegno politico, che lo ha portato a lasciare la propria professione per rappresentare la nostra regione e il Paese sia in qualità di Senatore della Repubblica, sia come europarlamentare».

«Profonda tristezza, con lui se ne va un pezzo della nostra storia. Le sue opere e il suo stile gli hanno già assegnato il posto che merita: tra i grandi giornalisti italiani, tra gli intellettuali figli del nostro mondo plurale, tra gli uomini che col lavoro hanno dato orgoglio agli sloveni in Italia – così la senatrice Tatjana Rojc ricorda Demetrio Volcic –. Spirito europeo, osservatore e testimone dei grandi mutamenti del Vecchio continente, senatore ed europarlamentare stimato, abbiamo da poco salutato a Gorizia l’uscita del suo ultimo libro ed oggi prendiamo congedo dalla sua voce inconfondibile. Ci impegniamo a fare nostra la sua lezione di rigore e cordialità».

«Con le sue capacità Demetrio Volcic ha contribuito a lungo a rendere informati gli italiani sulle cose del mondo. La Rai lo ricorda con gratitudine per questo e per il suo stile diffusamente apprezzato, improntato a ricerca della verità e chiarezza». La presidente della Rai Marinella Soldi e l'Amministratore Delegato Carlo Fuortes hanno espresso così la loro vicinanza ai familiari del giornalista che entrò nell’Azienda a metà anni Cinquanta per poi esserne corrispondente dall'estero per oltre venti anni e direttore del Tg1.

«Il tempo trascorso avvalora ulteriormente e non sbiadisce il pregio con cui Volcic, mentre il mondo era diviso in due blocchi, ha tenuto al corrente gli italiani su quanto accadeva al di là della parte libera dell'Europa, in Unione Sovietica e in Paesi dell'Est fino al collasso di quei sistemi politici. Con la stessa maestria professionale e con identica efficacia Volcic ha descritto la politica vista dalla Repubblica Federale Tedesca e dall'Austria in un percorso che lo ha portato a essere Direttore del Tg1, parlamentare nazionale ed europeo. Nel suo lavoro è stato stimato e benvoluto. Per parte nostra continuerà a esserlo».

«Ricordo triste. Ero un giovane studente, curioso di quel che succedeva a Mosca con la Perestrojka. Lo incontrai lì nei giorni in cui non si capiva ancora. Mi fece visitare i primi mercatini di jeans e dollari. Fu molto più utile di tanti discorsi ufficiali. Addio #DemetrioVolcic». Così su twitter il leader del Pd, Enrico Letta.

