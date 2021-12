Rapina in gioielleria a Trieste: in azione tre malviventi

TRIESTE Rapina alla gioielleria Cepak di via Udine, a Trieste: due malviventi sono entrati nel negozio attorno alle 19 di venerdì 3 dicembre, mentre un terzo ha fatto loro da palo.

Non sono state ancora rese note le modalità in cui è avvenuta la rapina ma dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe che i malviventi non fossero armati e che non sia stata usata alcuna forma di violenza sul gioielliere.

I malviventi hanno sottratto gioielli e monili (il valore del bottino è ancora da quantificare) e poi sono scappati.

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

Sulla rapina sta indagando la Squadra Mobile della Polizia di Trieste.