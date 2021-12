Protesta No green pass a Trieste: il “Fronte del dissenso” porta circa 250 persone in piazza Vittorio Veneto

Dal palco una bufala: «Dopo la vaccinazione delle donne in gravidanza sono nati bambini con sei dita»

TRIESTE «Dopo la vaccinazione delle donne in gravidanza sono nati bambini con sei dita». L’ultima bufala del mondo no vax e no green pass è di sabato pronunciata dal palco di piazza Vittorio Veneto dove circa 250 persone hanno preso parte alla manifestazione statica di “Fronte del dissenso”.

Leggi anche “No Draghi Day”: sindacalismo di base in piazza a Trieste per chiedere al governo di investire sul sociale “esasperato dalla pandemia”

Il blocco che fino a pochi mesi fa era stato capace di portare in corteo anche 15 mila persone si è ormai dissolto tra contagi, norme sempre più restrittive verso i non vaccinati e dati oggettivi che hanno spazzato via la...