Sindaco e assessori schierati per il conto alla rovescia mentre in centro sono spuntate le prime casette del mercatino che si aprirà martedì

TRIESTE Il clima delle feste entra finalmente nel vivo in città. Si è celebrata infatti sabato pomeriggio in piazza Unità la tradizionale cerimonia con l’accensione delle luci installate sui 24 grandi abeti ai lati della piazza stessa e della maxi cometa tra i pili portabandiera e con l’avvio, contestuale, della diffusione musicale in zona.