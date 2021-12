In Fvg riparte la stagione invernale: impianti aperti a Sella, Tarvisio e Piancavallo, si scia con il Green Pass

TRIESTE. La stagione turistica invernale in Friuli Venezia Giulia apre i battenti sabato 4 dicembre con quello che potremmo definire come una sorta di pre-avvio dell’annata dello sci in attesa dell’inaugurazione di tutti gli altri poli prevista mercoledì 8 dicembre.

Dopo dodici mesi di stop forzato causa emergenza pandemica, dunque, gli amanti dello sci potranno tornare, pur con la prudenza del caso e rispettando i protocolli stilati da Regioni e Governo, a godersi gli impianti del Friuli Venezia Giulia.

