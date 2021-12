Gianfranco: «Io, in carozzina, vi faccio vedere le barriere architettoniche a Trieste»

TRIESTE Qual è lo stato dell'arte delle barriere architettoniche cittadine? Ieri lo ha sperimentato in prima persona Gianfranco Toscano.

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, è sceso in campo con la sua carrozzina, supportato dal presidente della Sesta commissione consiliare Salvatore Porro (Fratelli d’Italia).

In questo modo Toscano – 61 anni, triestino, ex tecnico informatico, rimasto vittima anni fa di un grave incidente durante una escursione speleologica – ha voluto porre l’accento sulle carenze che presenterebbero tuttora diversi negozi e uffici pubblici, in termini di strutture adeguate all’accesso di persone con disabilità.