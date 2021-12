Farmacista pizzicata al lavoro senza il vaccino obbligatorio per la categoria. L’Ordine: «Controlli intensificati»

Da dipendente, limitandosi come previsto a esibire al suo datore di lavoro il green pass, non l’aveva però informato della mancata vaccinazione, obbligatoria per la sua professione dallo scorso 4 aprile

TRIESTE Gli accertamenti dei Nas sul rispetto dell’obbligatorietà vaccinale dei farmacisti della nostra regione, nelle ultime ore hanno interessato anche alcune farmacie di Trieste. I primi controlli effettuati hanno consentito di individuare una professionista che, non vaccinata, operava all’interno della farmacia. Da dipendente, limitandosi come previsto a esibire al suo datore di lavoro il green pass, non l’aveva però informato della mancata vaccinazione, obbligatoria per la sua professione dallo scorso 4 aprile.