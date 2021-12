TRIESTE Cosa può accomunare una tazza e un dipinto 172x210 centimetri? Per esempio, la data di nascita, o per meglio dire, di creazione, che in entrambi i casi risale al 1827. Possiamo poi trovare un’altra buona ragione: entrambi, tazza & dipinto, rappresentano gesti di mecenatismo nei confronti della civica musealità, una lodevole tradizione che continua felicemente e che consente a pubbliche istituzioni dai budget strizzati di ricevere qualche approvvigionamento per le proprie collezioni.

Ieri