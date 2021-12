Candidature da ogni parte del pianeta per un posto da commesso nella mini isola al largo di Zara

ZARA L’aria intrisa di salsedine che vi sveglia la mattina, gli odori e i colori della macchia mediterranea, il mare a qualche metro da casa e in più essere anche pagati per stare qui, a fare il commesso nel minimarket del Paesino capoluogo dell’isola di Sestrugno (Sestrunj in croato) nell’arcipelago Zaratino a 12 miglia marine dal porto di Zara.

Eh no, non è un sogno, bastava rispondere all’annuncio pubblicato su Facebook dagli intraprendenti 46 abitanti dell’isola (15,41 chilometri quadrati di territorio e 29 chilometri spettacolari di costa ) per poter concorrere all’assunzione e vivere così su questa piccola perla dell’Adriatico.

