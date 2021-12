A Gorizia parte la Fiera di Sant’Andrea: 170 ambulanti, 20 rinunce

TRIESTE Centosettanta ambulanti. Prende il via oggi la storica fiera di Sant’Andrea senza il luna park, senza le giostre, a causa del riesplodere dei contagi. E il Covid-19 ha avuto qualche contraccolpo anche sulle presenze delle bancarelle perché si registra la defezione di una ventina di operatori. «Ambulanti - spiega l’assessore comunale alle Attività economiche, Roberto Sartori - che, provenendo da altre regioni, hanno preferito non essere presenti qui, visti i numeri che ci hanno portato in zona gialla».

Ridimensionamento obbligato

In