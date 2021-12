In arrivo 2,3 milioni di euro - dalla Regione all’Asugi - per la nuova viabilità d’accesso all’ospedale di Cattinara. La Prima commissione del Consiglio regionale ha infatti approvato il pacchetto di norme relative al bilancio 2022 contente anche lo stanziamento che interessa la struttura sanitaria triestina. Il documento non ha però completato il suo percorso: dovrà infatti essere approvato dall’aula di piazza Oberdan entro il mese di dicembre.