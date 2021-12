Superata la soglia dei 4 mila decessi in Friuli Venezia Giulia. Oggi 12 morti: è il dato più alto da aprile

Trieste, al solito, paga il prezzo più alto. I morti sulle 24 ore sono sette, altri due in provincia di Gorizia. I casi giornalieri sono 820. Negli ospedali, intanto, si riduce l’afflusso di pazienti.

TRIESTE La coda della quarta ondata fa registrare il picco dei decessi in Friuli Venezia Giulia. Nel bollettino di giornata diffuso dalla Regione se ne registrano 12, mai così tanti dal 16 aprile. Il totale supera quota 4 mila, il dato più doloroso della pandemia, in un Fvg che dal 18 novembre è il territorio italiano con il maggior numero di vittime Covid in relazione agli abitanti.