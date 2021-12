TRIESTE «Ci sono tanti ragazzi di tredici, quattordici anni che hanno desiderio di vaccinarsi e genitori che li frenano per le loro paure, non rendendosi conto dei rischi del Covid per la salute dei più giovani e del trauma che si porteranno dietro, tra tamponi continui, scuole chiuse, dad, socialità azzerata, stato di paura perenne. I ragazzi vogliono vaccinarsi per tornare a vivere e hanno ragione, perché rischi legati al vaccino non ci sono».

