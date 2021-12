Gelatiere-cioccolatiere: il cormonese Battistutta è il più bravo d’Italia

CORMONS Il cormonese Marco Battistutta è il miglior gelatiere-cioccolatiere d’Italia secondo il Mig, la Mostra Internazionale del Gelato svoltasi nella sua 61a edizione a Longarone, in Veneto. Battistutta, 32 anni, titolare della pasticceria Charlotte a San Giovanni al Natisone e originario della frazione di Borgnano, si è aggiudicato il premio “Una Pralina di Gelateria”. La fiera svoltasi nel Bellunese è una delle più importanti del settore dolciario in Italia, e proprio per questo è ancor più significativo il premio ottenuto da Battistutta, molto conosciuto a Cormons sia per essere attivo nel mondo dell’associazionismo (ha fondato Chei dal Poz, che si occupa di promuovere iniziative e tradizioni a Borgnano) sia per il ruolo di consigliere comunale di maggioranza.

La