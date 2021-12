Bruno Pascoli nominato neopresidente di Tpl Fvg. Bus per Sant’Andrea e il Collio

GORIZIA La linea 1 Montesanto-Sant’Andrea sarà a breve prolungata alla zona industriale, sempre di Sant’Andrea. La linea 4, che da Gorizia arriva fino a San Lorenzo, in gennaio arriverà fino a Capriva e si sta valutando un collegamento anche verso Cormons.

Sono le anticipazioni di servizio all’utenza emerse ieri nella sede di Apt in una giornata “speciale”. A fornirle assieme alla presidente di Apt, Caterina Belletti, è stato Bruno Pascoli a fornire queste anticipazioni nella sua veste di neopresidente, indicato all’unanimità, di Tpl Fvg, il consorzio che gestisce il trasporto pubblico locale della regione su gomma, ma anche, in parte residuale, via mare.