Terrorismo, polizia arresta un tunisino a Gradisca: era membro di una cellula Isis

GRADISCA. Un cittadino tunisino, appartenente ad una cellula dell'Isis, che si trovava del Cpr di Gradisca d'Isonzo ed era in attesa di rimpatrio ,è stato arrestato dalla Polizia nel corso di un'operazione delle Digos di Venezia e Gorizia, coordinata dalla direzione centrale della polizia di prevenzione.

Si tratta un giovane di 25 anni, sul quale pendeva un mandato di cattura internazionale ai fini dell’estradizione, emesso dal Tribunale di Tunisi per “partecipazione ad associazione terroristica e atti di terrorismo”.

Già segnalato a ottobre, dopo il suo sbarco in Sicilia, come sospetto, dai servizi italiani alla polizia, il tunisino è stato portato nel Cpr di Gradisca d’Isonzo. Lo straniero appartiene ad un gruppo esperto nel fabbricare ordigni. E per questo lo stavano cercando le autorità tunisine.

2 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1€/mese per 3 mesi, poi 2.99€ al mese per 3 mesi Attiva Ora Sei già abbonato? Accedi Sblocca l’accesso illimitato a tutti i contenuti del sito

«L'arresto del giovane tunisino ricercato in quanto membro di una cellula dell'Isis è un risultato eccellente del lavoro dei poliziotti della Digos di Venezia e Gorizia, coordinati dalla direzione centrale polizia prevenzione. Grazie al loro impegno per la sicurezza nazionale». Lo scrive sui social il sottosegretario all'interno Carlo Sibilia