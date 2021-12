Super green pass, l’appello dell’Ascom di Gorizia:«Esercenti rispettate le regole»

GORIZIA È un messaggio molto chiaro quello lanciato da Piero Aita, capogruppo pubblici esercizi Fipe Gorizia, e Gianluca Madriz, presidente di Confcommercio Gorizia. Con l’introduzione del Super green pass è necessario che gli esercenti continuino a dimostrarsi imprenditori responsabili. «È il nostro contributo per scongiurare misure più dure. Non possiamo permetterci nuove chiusure».

Perché quest’appello? Da lunedì 29 novembre, con il passaggio in zona gialla i pubblici esercizi non subiscono nuove limitazioni ma sono chiamati a rispettare e far rispettare una nuova normativa che prevede fra l’altro il Super green pass, generato solo per i vaccinati o guariti da Covid-19, obbligatorio per la consumazione al tavolo all’interno dei locali.