In Fvg è corsa alle terze dosi: a dicembre già fissati 346 mila appuntamenti

TRIESTE In Friuli Venezia Giulia ritorna la corsa al vaccino. In particolare alla terza dose, come reazione al timore per la variante sudafricana, ma anche per la necessità pratica di rinnovo del Green pass. Il vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi informa che a dicembre l’obiettivo è di vaccinare con la “booster” 433 mila persone in Fvg, di cui 346 mila hanno già in mano data e sede della somministrazione, mentre altre 87 mila, che ancora non si sono prenotate, andranno prioritariamente inserite nelle agende perché soggetti fragili o lavoratori della sanità, della scuola, delle forze dell’ordine, dell’esercito.

