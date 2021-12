Il cellulare ritrovato è quello di Zaniboni, il gradese scomparso in Sardegna

GRADOIl telefonino ritrovato domenica scorsa da un cacciatore nel Supramonte di Baunei, in provincia di Nuoro, è di Alessandro Zaniboni. È il fratello Gianluca a confermare la notizia dopo essersi messo in contatto con le autorità sarde che si stanno occupando del caso del gradese scomparso la scorsa estate. Zaniboni si trovava in quella zona per effettuare una semplice e breve escursione domenicale (si trovava in Sardegna per lavoro).

