Servirà l’autopsia per stabilire le cause effettive del decesso

TRIESTE Gli investigatori della polizia scientifica della Squadra Mobile di Trieste hanno trovato all’interno dell’appartamento di Alina Trush - l’ex ballerina 43enne di origini ucraine trovata morta in casa in circostanze non ancora chiarite -, alcune boccette di metadone e una siringa aperta.

La pista di una morte dovuta a overdose è quindi plausibile, ma servirà l’autopsia per stabilire le cause effettive del decesso.

Leggi anche