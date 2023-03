Fine settimana di pioggia nella Venezia Giulia

TRIESTE Mentre l'anticiclone si ritira sul Mediterraneo meridionale, due fronti atlantici giungeranno sulla regione Friuli Venezia Giulia: il primo nella notte tra venerdì e sabato, il secondo domenica sera. Si prospetta dunque un fine settimana piovoso

Le previsioni per sabato

Di notte e fino al primo mattino cielo coperto con precipitazioni in genere moderate, più abbondanti a est, più deboli nel Pordenonese. Quota neve inizialmente sui 2000 metri circa in calo fino a 1500 metri circa. Poi temporaneo miglioramento, con qualche ora di Bora debole o moderata su costa e zone orientali, ma nelle ore centrali sarà ancora possibile qualche locale rovescio o temporale. In serata tempo più stabile.

Le previsioni per domenica

Al mattino cielo da poco nuvoloso a variabile, in giornata aumento della nuvolosità specie in montagna dove potrà esserci qualche debole precipitazione sparsa. Verso sera e nella notte su lunedì precipitazioni diffuse, da moderate ad abbondanti, anche temporalesche, più consistenti sulle zone orientali. Quota neve in calo fino a 1000 m circa. Sulla costa nel pomeriggio soffierà Scirocco moderato, in quota vento moderato da sud-ovest.

Le previsioni per lunedì

Nella notte precipitazioni diffuse, poi cielo in genere poco nuvoloso. Nel primo pomeriggio non si esclude ancora qualche isolato rovescio temporalesco. Di notte Bora, dal pomeriggio vento sostenuto da nord, che potrà fare qualche raffica forte di Foehn in qualche valle e poi forse anche su pianura e costa. In serata cielo sereno con atmosfera secca ma farà più freddo. Zero termico a 1500 metri circa.