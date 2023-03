Duino, esce di strada e finisce contro il muretto

DUINO Ha perso il controllo della sua Bmw ed è finito contro il muretto. L’incidente è successo allora di pranzo oggi, venerdì 24 marzo, quando per cause in corso di accertamento da parte della Radiomobile di Aurisina, un ventunenne di Duino è uscito dalla carreggiata poco dopo l'incrocio semaforico all'imbocco della strada che conduce in centro al paese.

A bordo anche una 16enne di Trieste che è stata stabilizzata dal personale sanitario dell'ambulanza inviata dalla centrale Sores di Palmanova e trasportata all'ospedale Burlo di Trieste per accertamenti a scopo precauzionale, non è in pericolo di vita.

Sul posto la Radiomobile di Aurisina per i rilievi dell'incidente.