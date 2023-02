Superenalotto, vincite milionarie a Trieste e Cormons

Pioggia di milioni in Fvg. In regione sono state acquistate nove delle novanta quote del sistema nazionale che ha centrato la combinazione vincente del Superenalotto (1,38,47,52,56,66 numero Jolly 72, numero Superstar: 23) assegnando il montepremi complessivo di 371.133.424,51 euro milioni, di cui 24.742.228,26 vinti in provincia di Udine. Cinque sono state le quote vendute al bar ricevitoria “Alla Terrazza” in via Pordenone a Codroipo e una ad Attimis nella tabaccheria Corbo Bressani Mara in piazza Aldo Moro. Altre due sono state acquistate a Cormons da “Fumi&profumi” in viale Friuli; e una a Trieste da “Alba Chiara” in via Oriani (per un totale di 37.113.342,39 euro vinti in Friuli Venezia Giulia).

Ciascuna delle vincite ammonta a 4.123.704,71 euro. Ognuno dei 90 fortunati giocatori in tutta Italia ha scommesso 5 euro su un sistema attraverso la bacheca Sisal. Il Fvg si classifica, dunque, come la seconda regione più fortunata d’Italia dopo la Campania, “regina” del “6” dei record centrato ieri sera: su 90, sono ben 14 le vincite milionarie frutto di altrettante quote acquistate nella regione come segnala Agimeg. Il record nazionale appartiene al bar “Paradiso di Stelle”, di Atripalda, in provincia di Avellino, dove sono state vendute 6 quote milionarie. Al secondo posto il bar -ricevitoria “Alla Terrazza” in via Pordenone a Codroipo. Non nasconde la soddisfazione e la gioia il titolare Roberto Martinuzzi. «Ho iniziato a ricevere dei messaggi sul telefonino da alcuni clienti che mi dicevano che c’erano state delle vincite milionarie nella mia ricevitoria – racconta – e poi ho controllato il sistema ed era effettivamente così. Sono davvero felice che sia stata baciata dalla fortuna».

Ecco come si sono distribuite le 90 vincite nelle regioni italiane: Campania 14, Friuli Venezia Giulia 9, Sicilia 9, Calabria 9, Marche 7, Lazio 7, Lombardia 7, Puglia 7, Liguria 4, Piemonte 4, Emilia Romagna 4, Toscana 3, Veneto 2, Abruzzo 2, Trentino Alto Adige 1, Umbria 1. Senza vincite Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e la Sardegna. Dopo 635 giorni il Superenalotto ha raggiunto l’ennesimo record della sua storia assegnando il montepremi più alto di sempre e, attualmente, anche di tutte le lotterie mondiali. Si interrompe dopo quasi due anni, dunque, l’assenza della sestina vincente, che mancava in bacheca dal 22 maggio del 2021 quando a festeggiare fu il borgo marchigiano di Montappone, in provincia di Fermo, dove vennero vinti 156 milioni di euro. Quella di ieri sera è la prima vincita con punti sei del 2023, la più alta nella storia del gioco e la più alta al mondo attualmente come ha comunicato Sisal. Le 90 quote da 5 euro ciascuna sono state acquistate dalle ricevitorie Sisal e poi proposte ai propri giocatori. Il jackpot per il “6” riparte da 54.700.000 euro.