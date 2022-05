Mare Fvg a Trieste, la festa del mare entra nel vivo a Ponterosso

Mare Fvg in Ponterosso. Foto Lasorte

TRIESTE Ha preso il via venerdì la prima edizione di MareinFvg, la festa del mare che fino al 23 maggio animerà piazza Ponterosso con un fitto calendario di incontri, attività, laboratori e dimostrazioni aperte a tutti.

L'iniziativa è ideata da mareFvg, il cluster regionale delle tecnologie marittime, con la co-organizzazione del Comune di Trieste e il supporto di tutti gli attori regionali che a vario titolo operano con il mare. Sabato e domenica MareinFvg proseguirà con un programma di 20 appuntamenti a ingresso gratuito interamente dedicato al pubblico (da 0 a 99 anni).

Scienza, tecnologia, arte, sport, professioni, coscienza ambientale, enogastronomia, turismo tra i temi trattati nella quattro giorni dedicata al mare. Le attività di si svolgeranno in tre postazioni: le dimostrazioni in acqua si terranno nelle aree del Canale di Ponterosso (Sea) e in una vasca appositamente allestita (Pool), i laboratori avranno luogo nei gazebo ed infine l'Arenamare, una tensostruttura con palco e posti a sedere, ospiterà incontri e conferenze.

Lunedì 23 maggio a chiudere la quattro giorni dedicata al mare sarà “Robotima”, incontro nell'ambito di InnovaMare, progetto strategico finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Italia–Croazia 2014-2020, che mira a sviluppare e rendere stabile un modello di ecosistema dell’innovazione nel settore della robotica sottomarina e dei sensori per il monitoraggio dell’inquinamento del Mare Adriatico. Per informazioni: www.mareinfvg.com. —