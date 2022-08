una cronaca del 1914

Quando il cannibale di Montona si mangiò il padre e fuggì dalla prigione

Un contadino scomparso in Istria viene ritrovato fatto a pezzi. È stato il figlio, che dopo il delitto ha pasteggiato con il suo fegato. Rinchiuso in manicomio a Trieste riuscì a evadere. E poi sparì in America

Pierpaolo Martucci