Marussig e “Novecento”, così il gruppo della Sarfatti interpretò un secolo

TRIESTE. Predilezione della forma, di una volumetria compatta, con una linea chiusa e ben definita, «senza sensibilismi, approssimazioni, sfarfalleggiamenti». Prevalenza del disegno sul colore. Compostezza e controllo, «eliminazione del parthos simbolista o espressionista». Colloquio con l’antico in particolare con i maestri italiani dei secoli d’oro in contrapposizione agli “ismi”, cioè all’impressionismo e alle avanguardie straniere. Una reazione, un “rappel a l’ordre” come venne definito, che intendeva riscattare la «figura» deformata dall’espressionismo, sezionata dal cubismo, scissa dal futurismo, prosciugata dal dadaismo.

Elena Pontiggia, storica dell’arte a Brera, ha dedicato una vita di studio ad autori e temi che finalmente ha raccolto nella “Storia del Novecento italiano. Poetica e vicende del movimento di Margherita Sarfatti 1920-1932” pubblicata da Allemandi e uscita nelle librerie in questi giorni (pagg. 365, 49 euro). Con l’intento di riscattare un capitolo culturale sottovalutato se non addirittura contestato, anche in considerazione a presunte sovrapposizioni con il fascismo.

Nelle righe iniziali sono compendiate le direttrici lungo le quali Novecento si mosse per trovare, o meglio recuperare, un nuovo linguaggio artistico. Un messaggio che voleva sganciarsi anche dal verismo, perchè gli autori vicini a Margherita Sarfatti non volevano riprodurre la realtà “qua talis”, ma filtrarla attraverso l’idea, ritrovando in questo anche suggestioni neo-platoniche: la Pontiggia reca l’esempio delle periferie urbane di Mario Sironi, «costruzione mentale» dove strade e architetture non sono motivi da copiare ma spunti di rielaborazione concettuale. Distanze prese pure dall’ottocentismo accademico dei neo-gotici e dei neo-barocchi, «la più stupida epoca della pittura italiana» come lo stesso Sironi ebbe a commentarla.

Una concezione del tempo «immobile» caratterizza i partecipanti al movimento - prosegue l’autrice - che aspirano a una misura immutabile, a una dimensione di eternità, a un superamento dell’istante, dopo frantumazioni e dinamismi delle avanguardie.

In tutta questa materia si trova un’importante impronta triestina, che viene tracciata soprattutto da Piero Marussig, artista seguito con particolare interesse dalla Pontiggia che tra l’altro ne curò, insieme a Claudia Gianferrari e Nicoletta Colombo, una mostra al Museo Revoltella nell’autunno 2006.

Marussig entra a far parte del comitato direttivo di “Novecento” insieme ad Achille Funi, a Sironi, ad Alberto Salietti, ad Arturo Tosi, anche se furono decine gli autori in qualche modo coinvolti nei dodici anni in cui il movimento connotò la vicenda culturale nazionale.

La Pontiggia pubblica le immagini di due suoi dipinti, ritenendoli buoni esempi della poetica novecentista: il porto di Laveno sul lago Maggiore (1927) e le donne al caffè (1924). In che senso? Lo scalo lacustre evidenzia architetture solide a base di pietre e ferro, una trama di fili metallici, ecco allora una dimostrazione di «saldezza e stabilità» ben differente dalla consueta paesaggistica lombarda. Se poi si parla di dialogo con gli antichi, l’interpretazione delle “cortigiane” di Vittore Carpaccio: c’è sicuramente il richiamo al maestro veneto, ma c’è soprattutto la sigla moderna con i pasticcini, la sigaretta e il portasigarette argenteo.

Non è l’unica citazione triestina riportata dalla Pontiggia. “La disegnatrice” di Carlo Sbisà, esposta alla Biennale veneziana nel 1930, rievoca l’esercizio del mestiere, mentre sullo sfondo si erge una statua ispirata alla classicità. E il pittore triestino, nel questionario di Giovanni Scheiwiller, espresse un giudizio favorevole su Novecento. Giorgio De Chirico raccomandò Arturo Nathan alla mostra novecentista alla Permanente milanese del 1926, ma il triestino non venne inserito: ciò nonostante valutò positivamente il movimento nell’inchiesta promossa da Piermaria Bardi.

Un ultimo cenno: nel 1932 esposizione alla galleria parigina Bernheim, alla quale partecipa Leonor Fini, allora legata a Funi. L’industriale e mecenate milanese Carlo De Angeli Frua compra 12 opere e le dona al Musée du Luxembourg: tra queste un dipinto di Leonor.