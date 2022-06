Ferrati interpreta al pianoforte gli addii di Beethoven e Mozart

TRIESTE. La musica che esprime, la musica che racconta: talvolta anche gli addii...

«È sempre interessante cercare un’affinità tra la poetica dei grandi compositori, fra quella mozartiana e quella beethoveniana, per esempio, esplorando la scelta delle sonate», spiega il pianista Massimiliano Ferrati, uno dei più amati della scena contemporanea internazionale, Premio Speciale al Concorso “Arthur Rubinstein Piano Master Competition” di Tel Aviv, Premio Busoni Competition a Bolzano. «A Trieste, per esempio, nel concerto che terrò al Miela ho accostato pagine di Mozart e Beethoven sul tema degli affetti, in particolare il distacco da una persona alla quale erano legati. Eseguirò la sonata in la minore K310, estremamente drammatica, scritta da Mozart alla notizia della morte della madre, arrivata mentre il compositore si trovava a Parigi in un periodo per lui molto complesso. Una sonata che racchiude un’assenza così struggente da ripercuotersi in tutti i movimenti. E ci sarà una sonata beethoveniana dove il tema del distacco è presente sin dal titolo, “Gli addii” (Les adieux, in francese), diretto riferimento alla partenza e al ritorno da Vienna dell'Arciduca Rodolfo d'Austria, allievo e protettore del compositore, costretto ad allontanarsi dalla capitale per la guerra austro-francese del 1809».

Spiega Ferrati: «Il dramma del distacco è nella sonata superato da Beethoven, poiché accanto al primo tempo (L'addio) e al secondo (L'assenza), inserisce Das Wiedersehn (Il ritorno), che riporta la gioia e la solarità delle note iniziali. Abbiamo studiato il programma del concerto con la musicologa Fedra Florit e abbiamo inserito nella prima parte del concerto anche la sonata in do maggiore K330 di Mozart e la sonata op.53 di Beethoven, entrambe di grande solarità: molto elegante la prima, più virtuosistica e innovativa la seconda grazie alle sperimentazioni sull’uso del pedale di cui era dotato il moderno pianoforte utilizzato da Beethoven per la sua produzione fra il 1803 e il 1815».

L'appuntamento è per mercoledì 8 giugno, alle 20.30 al Teatro Miela: sarà il concerto conclusivo per la primavera–estate 2022 della Stagione ‘Cromatismi’ di Chamber Music, diretta da Florit. Il recital di Massimiliano Ferrati per la forza tecnica, la profondità di suono, il carisma delle sue interpretazioni. Biglietti al TicketPoint Trieste, info www.acmtrioditrieste.it.

Massimiliano Ferrati, pianista versatile e dal vasto repertorio, si è perfezionato con Konstantin Bogino e Paul Badura-Skoda, concludendo i suoi studi con Sergio Perticaroli all’Accademia Nazionale Santa Cecilia di Roma. «Ma sono anche molto legato a Trieste - dice l’artista - rimasta nel cuore per quell’atmosfera così particolare e la vivace attività culturale. Una città dove si respira a pieni polmoni il passato mitteleuropeo, ma che sa essere anche mediterranea e cosmopolita. Ho suonato un po’ in tutte le sale di Trieste e qui si è radicata parte della mia formazione, cameristica, legata al Trio di Trieste del quale sono stato allievo a Duino. Trieste è una di quelle città che una volta che la visiti, pensi subito a quando tornarci».

Oltre a essere un grande concertista, Massimiliano Ferrati è un didatta, titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio di Castelfranco Veneto: «Ai giovani dico sempre che troveranno nella musica un’amica fedele – racconta - e un universo nel quale esprimere la propria personalità, a prescindere dal livello nel quale lavoreranno. C’è sempre spazio quando al talent si unisce una forte passione e una grande motivazione. Musica è anche condivisione, è stare insieme agli altri, conoscere nuovi ambienti e nuove realtà artistiche. È un pozzo senza fine nel quale attingere acqua e dissetarsi in ogni momento della vita. Io stesso, dopo la pandemia, ho provato forte la necessità di tornare in contatto con il pubblico: è quello il momento unico e irripetibile dove il nostro lavoro trova il suo senso più autentico».