TRIESTE. Tra i primi a denunciare la cementificazione selvaggia che cominciava a soffocare le coste della Sardegna negli anni Cinquanta, come a schierarsi a difesa del paesaggio Veneto lambito dalle aree industriali; addirittura, per un toscano come lui quasi un controsenso, contro la caccia. E ancora eccolo mobilitarsi per salvare Venezia quando non ci pensava ancora nessuno o a prendersela con il saccheggio dei siti archeologici.