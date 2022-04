La frontiera fra Est e Ovest raccontata dai film d’epoca, una Storia che si ripete

TRIESTE. “Quello che durante la guerra erano Lisbona e Istanbul, adesso è Trieste. Spionaggio, controspionaggio, informatori, titini, antititini, stalinisti, antistalinisti. E in più diecimila soldati inglesi e americani, una popolazione simpatica ed entusiasta e marinai d'ogni paese: il mondo in una città”.

Questa descrizione di Trieste abbastanza nota fra i cinefili, arriva dal film hollywoodiano di spionaggio “Corriere diplomatico” di Henry Hathaway, col divo Tyrone Power. All’epoca, era il 1952, Trieste era al centro dell’attenzione mondiale in quanto terminale sud della “cortina di ferro”, uno dei luoghi chiave della linea di divisione fra i due nuovi blocchi geopolitici mondiali: le democrazie occidentali e il comunismo. Governo degli Alleati, incertezza politica, circolazioni di informazioni segrete fra Est ed Ovest, avevano fatto di questa città contesa un simbolo dell’idea di “frontiera”, con tutto ciò che essa implicava: Trieste come covo di spie, immersa in un clima di malaffare. Una Trieste da “Terzo uomo”, verrebbe anche da dire, per citare la pellicola (premio Oscar) di sicuro più famosa sull’inizio della Guerra fredda.

Proprio “Il terzo uomo” - il cult-movie del 1949 di Carol Reed con Orson Welles, Joseph Cotten e la polesana Alida Valli ambientato nel dopoguerra in una Vienna divisa in quattro zone alleate - sarà uno dei film presentati e commentati all’interno di un vasto e impegnativo progetto culturale presentato per la prima volta ieri al Caffè San Marco di Trieste, che si concentrerà prevalentemente sulle produzioni cinematografiche del periodo 1945-1954 che riguardano Trieste, spaziando però nel contesto internazionale e soprattutto transfrontaliero. Si tratta del progetto pluriennale “Oriente-Occidente. La frontiera nel cinema e nella storia 1945-1954-2025”, che vedrà svolgersi un primo ciclo di eventi dal 9 al 16 maggio a Lubiana (Slovenska kinoteka), Nova Gorica (Kulturni dom), Gorizia (Palazzo del Cinema) e Trieste (Cinema Ariston), e proseguirà poi fino al 2025 nell’ambito delle iniziative per Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura.

“Oriente-Occidente”, ideato e promosso dal Kinoatelje di Gorizia con altri partner e il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, è stato raccontato ieri da Mateja Zorn (Kinoatelje), Lorenzo Codelli (La Cineteca del Friuli), Chiara Barbo (La Cappella Underground di Trieste), Igor Prassel (Slovenska kinoteka di Lubiana) e Dunja Jelenković (Università Ca' Foscari di Venezia).

Concepito diversi mesi fa e partito dall'idea di una retrospettiva cinematografica dedicata al confine tra Italia e Jugoslavia nel periodo 1945-1954, il progetto inevitabilmente assume una connotazione attualissima ora che la tragedia dell’Ucraina si deve proprio a una situazione di frontiera, di sicuro nuova ma ben prefigurata dalla Guerra fredda. Durante il periodo 1945-1954, sia l'Italia, sia la Jugoslavia hanno dato vita a una produzione parallela di film e cinegiornali che, pur documentando gli stessi eventi, come accade oggi per l’Ucraina li racconta in un modo completamente diverso. Lavori inediti e oggi spesso introvabili che verranno presentati al pubblico nella settimana tra il 9 e il 16 maggio, quando si alterneranno interventi di studiosi di cinema e di storia, tra i quali Raoul Pupo, Gian Piero Brunetta, Jože Pirjevec, Kaja Širok, Štefan Čok, Katia Pizzi, Lorenzo Codelli, Paolo Caneppele, Marcel Stefančič, Alessandro Cuk. Oltre a “Il terzo uomo”, tra i film selezionati, girati in quel dopoguerra, si vedranno “Sulla nostra terra” (“Na svoji zemlji”, 1948) e “Trieste” (“Trst”, 1951) di France Štiglic, “La città dolente” (1949) di Mario Bonnard e “Cuori senza frontiere” (1950) di Luigi Zampa. A essere coinvolto nel progetto è un partenariato ampio, che include, tra gli altri, anche l’Associazione èStoria di Gorizia, la Casa del Cinema di Trieste, l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, il Cinit–Cineforum italiano di Venezia e il progetto europeo CBA Trieste-Cinematographic Battle for the Adriatic: Films, Borders and the Trieste Crisis (H2020 MSCA) dell’Università Ca' Foscari di Venezia. C’è da dire che, per Trieste, la tematica della frontiera è infine qualcosa destinato a essere atteso e a ritornare in eterno, come la fantasmatica donna al centro del romanzo “Appuntamento a Trieste” (1953) di Giorgio Scerbanenco: “Ho un appuntamento a Trieste. Non so quando lei arriverà, e dove la incontrerò ancora, ma l’aspetto. Cammino per le vie di questa città aspettando e guardando”.

Nel presentare il programma nel suo complesso Mateja Zorn, responsabile della programmazione del Kinoatelje, ha posto l'attenzione in particolare su “una storia che si ripete, importante e sempre attuale, in un contesto in cui riemergono pericolosamente tematiche da Guerra fredda che si credevano superate”.

Igor Prassel della Slovenska Kinoteka, ha presentato il programma di eventi che si terranno a maggio a Lubiana, sottolineando l'importanza di pellicole come “Trst”, lavoro di uno dei più importanti registi sloveni girato a Fiume, mentre il critico cinematografico Lorenzo Codelli ha messo in luce il fascino di una Trieste del Dopoguerra, e Chiara Barbo si è soffermata sul programma a Trieste dove è stata organizzata una passeggiata cinematografica sui luoghi che hanno visto la città come fulcro delle attività del Governo militare alleato.