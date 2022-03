LeonardoQ dedica il nuovo singolo a Kahlo: il video di “Baby Frida” girato nella Trieste nascosta

TRIESTE È girato nella Trieste "nascosta" il video del nuovo singolo del rapper giuliano LeonardoQ, "Baby Frida" dedicato a Frida Kahlo. In uscita il 31 marzo, è il frutto di nove giorni di riprese con un regista emergente della scena triestina, Pietro Bettini. «Quando io e Jack Sasso, compositore e manager personale, abbiamo deciso di far evolvere il progetto “Baby Frida” realizzando una clip musicale, la prima mossa - spiega LeonardoQ - è stata quella di proporre una collaborazione a Bettini.

"Baby Frida", il nuovo video del rapper triestino LorenzoQ dedicato a Kahlo

Durante i giorni di riprese io, lui e la troupe abbiamo girato numerose scene, passando da "casa Q" e spostandoci poi tra i numerosi "spot" nascosti che Trieste può offrire». Quella raccontata è la storia di un ragazzo sfortunato in amore. «Nel suo ingenuo innamoramento, dopo essere stato piantato in asso dalla sua “Baby Frida” - rivela il cantautore - inizia a escogitare vari modi per dimenticarla: dall’odiata attività sportiva, alla danza spirituale fino alla malinconica conoscenza di nuove ragazze».

In tutte queste peripezie, LeonardoQ non è solo: ad accompagnarlo è infatti “Ugo”, un piccolo bonsai che avrebbe voluto regalare a "Baby Frida" proprio il giorno della rottura. «Ogni dettaglio del video - aggiunge - è stato meticolosamente studiato ed elaborato: le espressioni facciali, gli outfit, i tipi di ripresa, gli elementi e i colori che compongono ogni scena».

«Frida Kahlo - rivela LaMamma, manager del progetto - è citata nel testo del brano insieme ad altre grandi donne del passato. Insieme alla Kahlo, rivoluzionaria dell'arte, ci sono Marilyn Monroe, rivoluzionaria nel cinema, Coco Chanel, rivoluzionaria nella moda e Rita Levi Montalcini, rivoluzionaria nella scienza».