Show di Fiorello al Rossetti di Trieste: due serate a braccio, mai uguale al copione

TRIESTE Rosario Fiorello torna a Trieste e sceglie, nel capoluogo giuliano, lo stesso teatro in cui si è esibito l’ultima volta: lo Stabile del Friuli Venezia Giulia dove porterà in scena il suo “Fiorello presenta: Fiorello!”. Sono passati formalmente 6 anni dall’ultima volta in cui è tornato, nel 2016, e in realtà sembrano almeno una decina, dopo gli ultimi due anni di fermo legati alla pandemia che hanno impedito a molti spettacoli e ad artisti come lui di esibirsi. Sì, perché negli ormai lontani giorni dei contingentamenti, sarebbe stato impossibile gestire il tutto esaurito che di solito contraddistingue le sue esibizioni live, a meno di scontentare tutti coloro che sarebbero rimasti fuori o di prevedere almeno una quindicina di serate in ogni città. Ora invece, con la capienza piena, potrà regalare ai suoi fan ben due date al Politeama Rossetti fissate per l’11 e il 12 maggio alle 21.

Il Rosario nazionale torna quindi al calore del pubblico, in teatro, dopo cinque anni di assenza dai circuiti live, con uno spettacolo coinvolgente, in continua evoluzione e – di serata in serata – mai uguale a se stesso, marchio di fabbrica di un artista che lascia ogni sera la sua impronta personalissima nel copione dello show, scritto dallo stesso Fiorello insieme a Francesco Bozzi, Pigi Montebelli e Federico Taddia. E lo fa nel suo inimitabile stile, con improvvisazioni ed esperimenti scenici, invenzioni mimiche, interazione con il pubblico in sala e incursioni di ospiti a sorpresa, una scaletta musicale fluida e l’innesto di momenti di spettacolo fuori copione: è questa la libertà dello showman che da sempre ha saputo generare risate anche andando “a braccio”.

Quello che porta in teatro è quindi uno show che mai andrà in scena così come è stato scritto, e non per la ben nota unicità di ogni serata teatrale, ma proprio perché lui lo personalizzerà in ogni occasione. Ogni argomento, affrontato da Fiorello, prende connotazioni spesso inedite. Anche in questo caso non mancheranno i riferimenti all’attualità, lo sguardo acuto e ironico dell’artista sull'Italia e gli italiani, sui cambiamenti degli usi e costumi, sempre all’insegna della leggerezza e del buonumore. Insomma, sarà l’occasione per sentire il suo punto di vista su molte cose, forse anche sulla stessa città di Trieste, che lo aveva così colpito nella sua ultima visita, da fargli raccontare le sue passeggiate sui social. Si potrà anche cantare con lui, che ha all’attivo delle interessanti incursioni nel mondo della musica.

Fiorello ha da sempre un rapporto unico e speciale con il suo pubblico, conquistato e rinnovato durante le sue tournée degli ultimi anni anni, come Stasera paghi te! (2001-2003), Fiore, nessuno e centomila (2003-2004), Volevo fare il ballerino… (2005-2007), Volevo fare il ballerino ... e non solo! (2007), Fiorello Show (2009-2010), Buon Varietà (2011), L'ora del Rosario (2015-2016) ma che parte da molto molto lontano, quando, giovanissimo, ha fatto cantare l’Italia intera con il suo karaoke o in tutti gli anni che ha accompa