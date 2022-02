Vinicio Capossela festeggia 30 anni di musica al teatro Rossetti di Trieste

Il cantautore venerdì sera per la prima volta a Sanremo sarà in concerto dal vivo il 10 aprile a Trieste

TRIESTE «Il Friuli Venezia Giulia per me è un’idea a cui tendere, ne sono attratto da sempre», dice Vinicio Capossela, che con Trieste ha un rapporto consolidato fatto di amicizie di vecchia data. Lo si può vedere spesso in città, a fotografare un tramonto sul Molo Audace o seduto ai tavoli del Caffè San Marco. Dopo la lunga assenza dai palchi cittadini dettata dalla pandemia (più volte annullata una data che avrebbe dovuto tenersi al Miela) arriva l’annuncio del suo “Round one thirty five 1990 – 2020.