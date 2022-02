Il teatro Miela mette in scena “verde profumo” di Opera Viva

In esposizione i lavori premiati degli studenti del progetto dell’artista Lorena Matic

TRIESTE. Nel medioevo era il colore dell’amor profano, nel rinascimento quello della natura, in epoca contemporanea si riferisce alla salute, all’ecologia e alla speranza. “Questa volta metti in scena… verde profumo” è il titolo della mostra ospitata sino all’11 febbraio al “Teatro Miela” che raccoglie i frutti del concorso artistico, rivolto alle scuole superiori del Friuli Venezia Giulia e ai ginnasi del litorale istriano, promosso dall’Associazione “Opera Viva” in seno a un omonimo e più ampio progetto.