Arrivano Jovanotti e Morandi e l’Ariston diventa un mondo d’amore. Eccoli in smoking, giacca bianca e pantaloni neri, praticamente fratelli e alla fine si è capito il perché di tutto quel mistero sul medley non meglio specificato di Gianni Morandi solo quando Jova è stato avvistato «in incognito» a Sanremo ieri pomeriggio. Due artisti, un inno all’amicizia, perché Lorenzo per Gianni è ormai da tempo ben più di un autore, è un sostegno, un’iniezione di vita, di coraggio.

