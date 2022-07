Dalla silenziosità all’alluminio riciclato: le diverse facce della sostenibilità di un’auto elettrica

C’è stato un momento in cui i Governi di diversi Paesi hanno deciso di imporre la dotazione di tutti i veicoli elettrici di un segnale sonoro che si attivi automaticamente al superamento di una determinata soglia di… silenzio. Curioso è che, nella maggior parte dei casi, la norma è stata integrata in una revisione generale sull’inquinamento acustico urbano. Dunque, oggi, un veicolo non deve essere né troppo rumoroso né troppo silenzioso.

Ma la silenziosità è certamente uno dei grandi pregi delle auto elettriche e ce lo teniamo stretto, una silenziosità magari non eccessiva, ma comunque decisamente apprezzabile, anche da utilizzatori esigenti come una band. A supporto del lancio di Nuova Renault Mégane E-Tech Electric, infatti, il gruppo italiano dei Fast Animals And Slow Kids ha pensato bene di registrare il brano Meguppa – rivisitazione di Get Up (I Feel Like Being a) Sex Machine di James Brown - all’interno dell’abitacolo, proprio come in una sala di registrazione, isolata per definizione. E la resa è eccezionale.

Gli ingegneri Renault hanno raggiunto questi livelli di silenziosità per Nuova Mégane E-Tech Electric, grazie alla schiuma fonoassorbente applicata tra il pianale del veicolo e tutta la superficie della batteria. Se ci aggiungiamo anche le doppie tenute stagne delle porte e una taratura morbida delle sospensioni multilink posteriori, si ottiene un comfort elevato, che si aggiunge al bouquet delle numerose innovazioni tecnologiche e sostenibili di Renault Mégane E-Tech Electric.

Nativa digitale e nativa elettrica

Se questa peculiarità è la più d’impatto per una campagna promozionale, non è certo l’unica di Renault Mégane E-Tech Electric. La Casa francese definisce il modello il primo della generazione 2.0 dei veicoli elettrici, introducendo una serie di caratteristiche decisamente apprezzabili.

La considera “nativa digitale” perché adotta la dashboard OpenR, a forma di L rovesciata, che integra il driver display e il display multimediale centrale, creando una superfice digitale di 774 cm2, la più ampia della categoria. OpenR è del tutto equiparabile a un vero e proprio tablet Android, grazie all’integrazione dei servizi e applicazioni Google (Google Maps, Assistente Google, Google Play).

Altra caratteristica unica di Renault Mégane E-Tech Electric è la batteria più sottile del mercato: spessa solo 110 mm, ovvero il 40% in meno di quella montata su Renault ZOE. Non solo, la tecnologia NMC garantisce una densità energetica superiore del 20% rispetto alla berlina, e il nuovo sistema di raffreddamento a liquido particolarmente compatto, contribuisce anch’esso a ridurre notevolmente gli ingombri,permettendo ai designer di sbizzarrirsi in soluzioni che migliorano l’abitabilità.

Le configurazioni proposte da Renault prevedono una batteria EV40 (40 kWh) per un’autonomia di 300 km ed EV60 (60 kWh) per un’autonomia fino a 470 km. Inoltre, il caricatore di bordo AC 22 kW è di serie per un’autonomia fino a 160 km dopo una ricarica di appena un’ora. Le versioni EV40 integrano, inoltre, il caricatore DC 85 kW, mentre le versioni EV60 il caricatore DC 130 kW per una carica ancora più rapida (fino a 300 km di autonomia in 30 minuti). Tra le novità, da segnalare anche la nuova piattaforma CMF-EV e la disponibilità di due motori da 130 e 218 cv.

Sostenibile, circolare ed europea

Ma la nuova Renault non è solo efficienza elettrica. L’intero progetto persegue la missione dell’economia circolare raggiungendo un sorprendente tasso di riciclabilità superiore al 90%. Un esempio? Diversi elementi della carrozzeria sono prodotti in alluminio, un materiale che consente di alleggerire il veicolo per migliorare l’autonomia ma che favorisce anche il riciclo. Nella fase di imbutitura, quando l’alluminio è tagliato per dare ai pezzi la forma desiderata, gli sfridi di materiale che ne risultano vengono smistati, compattati e rimandati al fornitore iniziale che può così reimmetterli nel suo ciclo di produzione.

E, ancora, diversi componenti all’interno del veicolo come la plancia, la consolle centrale, i rivestimenti dei sedili e i tappetini, fanno uso di materiali riciclati. In totale, Nuova Mégane E-Tech Electric integra, in media, 28 chili di plastica riciclata (+20% rispetto a Renault ZOE). E, last but not least, sostenibilità è anche km se non zero, quasi: il 70% della massa complessiva di Renault Mégane E-Tech Electric proviene da fornitori esclusivamente europei.