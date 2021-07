Industria 4.0 e pandemia: la reazione anti-fragile dalle aziende italiane

La resilienza è stata uno dei concetti più utilizzati dagli esperti e dagli osservatori per descrivere la risposta delle aziende all’emergenza economico-sanitaria causata dalla pandemia da Covid 19. Eppure, se per resilienza si intende la capacità biologica di un materiale vivente di auto-ripararsi dopo un danno, nel caso dell’industria 4.0 sarebbe forse più corretto parlare di anti-fragilità.

L’anti-fragilità descrive infatti la caratteristica di un sistema di cambiare e migliorare a fronte di fattori di stress esterni al fine non di proteggersi, e quindi di ritornare allo stato iniziale, bensì di adattarsi a un contesto nuovo. Esattamente quello che è successo al mondo industriale nell’ultimo anno e mezzo.

Il vissuto 4.0 delle aziende di tutto il mondo, e in particolare di quelle italiane, emerge incrociando alcuni studi condotti nei mesi più duri della pandemia e nella fase di ripartenza, da cui emergono sia il grande spaesamento iniziale sia la reazione positiva. Come ricorda lo studio di McKinsey intitolato “Covid-19: An inflection point for Industry 4.0”, condotto su un campione di 400 aziende sparse nel mondo e pubblicato a metà gennaio 2021, la pandemia ha costretto le imprese manifatturiere a misure straordinarie di protezione dei dipendenti e delle attività. Le aziende, osserva McKinsey, si sono ritrovate in poco tempo spaccate in tre blocchi: chi aveva già realizzato su larga scala sistemi e soluzioni di industria 4.0, chi era in fase di implementazione di modelli 4.0 e chi non aveva nemmeno preso in considerazione la quarta rivoluzione industriale.

Gli effetti sono stati ovviamente diversificati da gruppo a gruppo, con gli ultimi che hanno dovuto pagare il prezzo maggiore. Ma in generale i problemi si sono fatti sentire ovunque. L’assenza fisica dei lavoratori, l’impasse delle catene globali di fornitura, gli sbalzi improvvisi degli ordini e ancora i vincoli di cassa hanno infatti imposto un ripensamento immediato di strategie che sembravano consolidate, o comunque potenzialmente soggette a modifiche strategiche di impatto minore.

Tutte queste difficoltà avevano spinto gli analisti di McKinsey a paventare un potenziale rallentamento, se non addirittura una sospensione, dei percorsi di trasformazione digitale. Allo stesso tempo, gli stessi analisti avevano messo in guardia contro i rischi della messa in stand by, prospettando effetti ancor più deleteri di quelli pandemici. A distanza di qualche mese si può però affermare con decisione che le aziende, incluse quelle italiane, hanno abilmente dribblato questo rischio. E anzi in diversi casi hanno colto l’occasione per alzare la posta digitale.

Secondo il rapporto “L’importanza di un approccio ecosistemico alle iniziative di Industry 4.0: una fotografia del settore manifatturiero italiano”, realizzato da Deloitte su un campione di più di 850 dirigenti di aziende manifatturiere in 11 Paesi a livello mondiale (dall’Italia alla Francia, dalla Cina agli Usa), le aziende italiane hanno infatti continuato a investire sull’industria 4.0, in molti casi giocando al rialzo.

Nonostante la crisi pandemica, oltre il 60% delle imprese nostrane ha continuato a investire capitale sui progetti legati al paradigma della “smart factory” (lett. “fabbrica intelligente”), dedicando più di un terzo del budget complessivo degli investimenti al digitale. Scendendo ancor più nel dettaglio, si scoprono i tre ambiti su cui le aziende italiane stanno concentrando i propri sforzi, dimostrando anche un grado di maturità maggiore rispetto ad altre geografie: automatizzazione di magazzini e centri di distribuzione (57%), uso di sensori in grado di rilevare la qualità di un prodotto/processo aziendale (53%) e prodotti smart e interconnessi grazie a tecnologie di Internet of Things (40%).

Questa mai perduta e rinnovata propensione agli investimenti digitali è confermata anche dalla fotografia scattata dall'indagine sull’industria 4.0 presentata a maggio da The Innovation Group e ContactValue. Attualmente l’81% delle aziende manifatturiere ha già qualche iniziativa digitale, mentre solo il 6% delle aziende manifatturiere non ha lanciato progetti per la modernizzazione e digitalizzazione delle attività produttive.

Interessante è anche in quadro dei principali benefici percepiti dalle aziende che si sono già mosse: maggiore efficienza operativa (76% delle risposte), monitoraggio in tempo reale delle macchine (61%), ottimizzazione e incremento della capacità produttiva (61%) e possibilità di interagire da remoto (49%). Ancora poco percepito invece il ritorno economico dell’Industria 4.0: l’aumento della marginalità non arriva al 20% delle risposte, mentre il ritorno degli investimenti in tempi brevi si ferma al 22%.

Si potrebbe pensare che tutto ciò che è stato detto finora sia un appannaggio esclusivo delle grandi aziende, ma l'osservatorio Market Watch Pmi di Banca Ifis va nella direzione opposta. Secondo le rilevazioni di Banca Ifis, infatti, il 52% delle pmi ha introdotto almeno un'innovazione di prodotto, di processo o organizzativa tra il 2020 e il 2021. L'indagine, realizzata tra marzo e aprile in collaborazione con Format Research su un campione rappresentativo di 1.800 imprese italiane, testimonia una dinamica in crescita per tutto il campione analizzato: la stima è di un aumento del 6% delle pmi che investiranno entro il 2023.

Quanto agli utilizzi, sul podio si piazzano la dotazione di macchinari (54%), la formazione per aumentare le competenze del personale (38%) e le infrastrutture digitali (26%). Le aree in cui le pmi prevedono i maggiori investimenti nell'arco del prossimo biennio sono la digitalizzazione dei processi (34%) e la sostenibilità (32%).