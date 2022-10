Maker Faire Rome, il programma con tutti gli appuntamenti

La Maker Faire Rome compie 10 anni e li festeggia con una Special Edition, che si articola in una serie di eventi e iniziative che non si esauriscono nei tre giorni 'classici' della manifestazione. L'evento principale, che sarà ospitato negli spazi suggestivi del Gazometro Ostiense di Roma, si terrà infatti dal 7 al 9 ottobre con esposizioni, talk, conference, workshop e performance musicali. Ma nei giorni precedenti un ricco programma di panel, tavole rotonde e keynote con ospiti italiani e internazionali animeranno l'edizione 2022 per continuare a raccontare il progresso tecnologico, connettendo persone e idee. Questa grande fiera internazionale è infatti una piattaforma crossmediale di innovazione, un ecosistema in cui i talenti si incontrano, confrontano, formano e divertono, promuovendo la cultura dell'open innovation.

Si comincia quindi il 3 ottobre con il format 'Common ground' di 'Aspettando Maker Faire Rome'. Tre giorni di dibattiti fino al 5 ottobre su tre temi strategici: salute, elettronica e cultura. Un appuntamento per celebrare i mondi connessi, le comunità di changemaker che stanno cambiando gli scenari in cui ci muoviamo, e il modo in cui le organizzazioni tradizionali si relazionano a queste community per sviluppare modelli e soluzioni nuove. In particolare, speaker prestigiosi si confronteranno tra loro e con il pubblico per discutere degli aspetti sociali, economici e ambientali di questi tre macro temi e dei settori industriali di riferimento, valutando l'impatto che hanno sulla città di Roma e sul resto del Paese e approfondendo tutti gli aspetti legati alle competenze: dalla formazione al Life-long Learning, fino all'educazione diffusa. Spazio sarà dato anche a temi di importanza sociale come l'educazione, l'inclusione e la sostenibilità, decisivi per comprendere lo spettro valoriale abbracciato dai rispettivi mercati.

Giovedì 6 ottobre alle 17.30 comincia l'Opening Conference #MFR2022, incentrata sull'innovazione, intesa come un 'terreno comune’ e un ‘bene comune‘ per tutti, indipendentemente dal settore nel quale si opera. Ma anche sul potenziale di una “innovation mindset”, una mentalità innovativa, fondamentale per favorire lo sviluppo tecnologico ma anche la crescita, personale e collettiva. Tanti gli speaker di questa giornata, provenienti dal mondo dell'università, delle startup e dell'arte.

Venerdì 7 ottobre si apre la manifestazione di Maker Faire Rome a partire dalle 10 e fino al 9 ottobre gli spazi espositivi del Gazometro Ostiense ospiteranno installazioni, talk, performance e invenzioni che spaziano dall'agritech alla robotica, dall'intelligenza artificiale al metaverso e alla realtà aumentata. E la parte espositiva sarà accompagnata da tutta una serie di workshop, con una grande sorpresa musicale e artistica. Infatti le sezioni dedicate di Maker Art e Maker Music esploreranno l'incontro tra suoni, arti, scienza e tecnologia. In particolare, l'installazione immersiva Soundscape avvolgerà il pubblico con audio e video a 360 gradi; mentre il progetto 'Storms' dell'artista Quayola fornirà una reinterpretazione in chiave digitale della nostra eredità culturale.

Anche l’edizione 2022 avrà un canale Main, sempre live, dal quale verranno raccontate tante storie d’innovazione. Sarà anche operativo uno studio televisivo, per incontrare e ascoltare i protagonisti nazionali e internazionali del mondo dell’innovazione. Infine, dal 7 all'11 novembre una serie di appuntamenti riempirà le giornate del Maker Learn Festival, con talk, mini-conference e workshop proposti gratuitamente dagli espositori. Tutti gli eventi saranno disponibili on-line.

Per registrarsi e partecipare agli eventi, basta andare sulla pagina web della Maker Faire Rome, dove è possibile consultare il programma completo e gli orari.