Sostenibilità, ecco la cappa da cucina che trasforma gli scarti alimentari in compost

È al centro del Pnrr, dei pensieri di molti consumatori, delle nuove generazioni che chiedono un mondo pulito in cui vivere. La sostenibilità sarà uno dei temi chiave del Maker Faire Rome, in programma dall'8 al 10 ottobre. Il passaggio verso prodotti, sistemi e trasporti meno impattanti non può che passare dallo sviluppo tecnologico. Per questo la manifestazione vedrà molti espositori che della salvaguardia del Pianeta hanno fatto un cardine dei loro studi.

Uno degli sviluppi più curiosi, in questo senso, è Komposta, una cappa da cucina innovativa, in grado di disidratare gli alimenti o trasformare gli scarti alimentari in compost, sfruttando il calore proveniente dal piano cottura. Grazie alla termoventilazione, la disidratazione avviene in poche ore andando ad eliminare completamente il problema dei cattivi odori e ottenendo dopo ventiquattro ore un prodotto asciutto o un pre-compost di primissima qualità.

Questo processo viene incentivato dalla rotazione automatica di un contenitore forato interno, fondamentale per un aerazione completa e facilmente estraibile e lavabile. In assenza di calore proveniente dal piano cottura, Komposta attiva dei cicli automatici di termoventilazione a bassa potenza, assicurando la corretta finalizzazione del processo. Komposta è nata grazie al lavoro del ceo Alfonso Coppola, di Alessandro Vergati, di Roberta Coppola, di Jacopo Derba e di Francesco Mogliotti.