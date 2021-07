A Rimini va in scena il mondo digitale

L’anno appena trascorso ha posto il mondo davanti a sfide complesse, che hanno fatto riflettere sull’importanza del ruolo dell’innovazione digitale per il sociale, l’economia e la cultura. Vivere il progresso tecnologico e digitale nei momenti più difficili ci ha permesso di proseguire studio e lavoro, di comunicare, di fare e condividere musica, arte, cultura, di viaggiare e andare ai concerti (anche se solo virtualmente), di fare sport e shopping.

Scommettere sull’innovazione è la chiave per entrare nel futuro. Un futuro migliore che passa attraverso il contributo di imprese, università, startup di tutto il mondo il cui scopo è quello di pensare al benessere, creare progresso. Un futuro che ora possiamo tornare a esplorare in presenza (e online) dal 15 al 17 luglio al Palacongressi di Rimini. La città di Federico Fellini ospiterà infatti la nona edizione del WMF - We Make Future, uno degli eventi più importanti in Europa dedicato all’innovazione digitale e sociale.



Offre gli strumenti per capire il mondo che verrà, attraverso un intenso programma dedicato alla formazione professionale – con più di 60 sale tematiche - e un’agenda di oltre 100 eventi tra cui Startup Competition, concerti dal vivo e proiezioni cinematografiche.

Oltre 130 aziende e 600 speaker da tutto il mondo affronteranno temi come il piano nazionale di ripresa e resilienza, robotica, sostenibilità, professioni digitali, offrendo un punto sulle principali novità tecnologiche e il loro potenziale sociale. Insomma, una vera e propria agorà del digitale che nell’edizione passata ha raccolto oltre 24mila partecipanti online e che quest’anno si presenta ancora più ricca di novità, con aree anche esterne dedicate a droni, eSports, esibizioni di robot.



FORMAZIONE PROFESSIONALE, OSPITI E SPETTACOLO

La formazione e l’aggiornamento professionale rappresenta da sempre il cuore della kermesse riminese. Il programma formativo del WMF 2021 affronterà temi attuali come Digital e Brand Journalism, Email marketing e messaggistica, Brand Stories, Digital Transformation, Digital Strategy, Web Analytics, Social Impact, Robotica, IoT.

E ancora: Cybersecurity, Smart Working, Event Management, Digital Health e molti altri. Tra le novità tematiche della tre giorni, la presenza in programma della sala formativa dedicata all’Agenda 2030 e ai Sustainable Development Goals, e la sala dedicata alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.



In programma, inoltre, tavoli di lavoro istituzionali dedicati all’analisi e alla conoscenza delle principali direttive proposte dal PNRR; un hackathon in collaborazione con il Parlamento Europeo sul progetto “Insieme per l’Europa”, dedicato al confronto sul ruolo dell’UE per le sfide collettive presenti e future.



In quest’ottica, sarà particolarmente ricco il parterre di speaker e rappresentanti istituzionali. Il Mainstage del Festival accoglierà le testimonianze - in presenza a Rimini e in collegamento - di ospiti di rilievo tra cui Luigi di Maio, il fondatore di Emergency Gino Strada, il procuratore aggiunto di Reggio Calabria Giuseppe Lombardo, Laura Moro del Ministero della Cultura e il Presidente della Fondazione GIMBE Nino Cartabellotta.



Forte anche la partecipazione dei rappresentanti di comuni e regioni, tra cui quella dei sindaci Chiara Appendino, Dario Nardella, Federico Pizzarotti, coinvolti in un tavolo di lavoro dedicato alle politiche di rilancio e di ripartenza delle Città italiane, alla luce delle missioni previste dal PNRR.



Ampio spazio è poi riservato al mondo dello spettacolo: sul palco principale del WMF 2021 si alterneranno concerti live, talk ispirazionali e dibattiti con anche la partecipazione di artisti e personaggi del mondo dell’intrattenimento e della musica. Sarà Roy Paci infatti a inaugurare il programma del Mainstage con il concerto del 15 luglio, il primo del suo tour “La Despedida”, l’ultimo con gli Aretuska.

Ma ci saranno anche i live show dei The Jackal e de I Sansoni, all’interno di una cornice arricchita dalla co-conduzione di Diletta Leotta, già ospite delle passate edizioni del WMF. Si parla di innovazione anche attraverso musica, arte e cinema grazie alla partecipazione di ospiti d'eccezione come Alessandro Borghi, Neri Parenti e Angelo Maggi.



In collaborazione con AGIS e AGICI, il WMF2021 ospita la prima edizione dell’Innovation Film Fest, dedicato al cinema con proiezioni di cortometraggi, incontri tra registi, videomaker, produttori e distributori cinematografici, eventi formativi e workshop.



Non solo. In agenda del Web Marketing Festival 2021 anche iniziative dedicate alla crescita di progetti artistici emergenti come la Call dedicata ai Digital Creators e il Contest Band emergenti organizzata in collaborazione con RDS Next.



L’agenda completa del WMF2021 è consultabile sul sito all’indirizzo https://www.webmarketingfestival.it/2021/programma/