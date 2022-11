Il mondo nuovo di Ecomondo

Ho visto con i miei occhi la transizione ecologica. Che cos’è, davvero. L'ho visto a Rimini, in una fiera chiamata Ecomondo: è nata 25 anni fa, quando il cambiamento climatico era ancora chiamato per quello che è, riscaldamento globale, e ne parlavano solo alcuni scienziati e qualche fissato.

Allora la fiera si chiamava Ricicla e si occupava appunto dell’industria del riciclo, antesignana di quella che poi sarebbe diventata l’economia circolare. L’Italia è diventata una eccellenza mondiale in materia (sul riciclo non ci batte quasi nessuno), ma anche la fiera è diventata una eccellenza, ha cambiato nome in Ecomondo ed è cresciuta anno dopo anno, via via che il tema della sostenibilità diventava più importante. Oggi Ecomondo è un mondo: di aziende, di operatori, di visionari. Chi c’è stato negli anni passati dice che si vede la maturazione di una filiera industriale. E chi invece sostiene che l’Italia non è pronta, che la transizione ecologica dovrebbe rallentare per aspettare le esigenze delle aziende, dovrebbe farsi un giro qui, dove ce ne sono centinaia di aziende, pronte.

La cosa interessante è che non ci sono solo quelle che fanno pannelli solari o turbine eoliche, colonnine di ricarica o sistemi di gestione dei rifiuti. Ci sono aziende che non c’entrano nulla con la sostenibilità, ma che la sostenibilità l’hanno scelta. Ce ne sono addirittura 80 che nei mesi scorsi hanno messo nello statuto la neutralità climatica come obiettivo assieme al profitto: guadagna, ma non inquinare. Non è una promessa facile: comporta investimenti, un cambio dei processi produttivi, una nuova mentalità. Ma lo stanno facendo e non solo ne sono orgogliosi al punto da definirsi “felici”, ma sono premiati dal mercato.

Questa è la transizione ecologica che funziona. L’inizio di nuovo capitalismo, non più rapace, predone, egoista. L’unico possibile.