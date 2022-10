Di chi è la nostra voce? Il caso Meloni-Fakeyou e i limiti dell'intelligenza artificiale

Di chi è la nostra voce? Un anno e mezzo fa, poco prima di operarmi alle corde vocali, non essendo certo dell’esito, addestrai una intelligenza artificiale in modo che, scrivendo un testo, il software potesse riprodurre la mia voce originale.

Funzionava bene: anche se priva di anima, quella era davvero la mia voce che leggeva testi che io non avevo mai letto. Era chiaro che questa tecnologia stesse facendo passi da gigante e che un giorno si sarebbe aperto “un mercato delle voci” (motivo per cui un'azienda romana aveva sviluppato sul software).

Ma erano chiari anche i rischi: ricordo un video di Barack Obama in cui l’ex presidente degli Stati Uniti dice, con la sua voce e con le labbra perfettamente sincronizzate, cose mai dette. E più recentemente, e più drammaticamente, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che, subito dopo l’invasione russa, dice alla popolazione di arrendersi. Se fosse stato preso sul serio, la Russia avrebbe conquistato l’Ucraina in poche ore.

Ora si scopre un sito, FakeYou, dove un gruppo di sviluppatori americani punta a creare un mercato delle voci: un posto dove andare, scegliersi la voce preferita, aggiungere un testo e un video ed avere una clip perfetta. Perfetta per cosa, non si sa.

Il punto è: quali voci? Intanto le nostre: il sito si dice pronto a pagare 150 dollari per ogni voce aggiunta. Non sono pochi soldi per dare la propria voce ad un sito (oppure sono pochissimi, visto quanto è personale la nostra voce). E poi ci sono le voci di personaggi famosi: sul sito ci sono centinaia di attori, personaggi dei film e leader politici (tra gli altri Elon Musk e Donald Trump). Per l’Italia ci sono Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. In pratica si può andare lì e far dire ad uno dei due qualunque cosa senza il loro consenso.

Secondo i fondatori di FakeYou questa rivoluzione assomiglia a quella di Photoshop, il primo software di grande successo per modificare le immagini. “Può spaventare ma le persone si abitueranno a questa tecnologia che avrà soprattutto applicazioni utili, la prossima Hollywood - concludono con il solito tono enfatico della Silicon Valley - sarete voi”.

Magari sarà così, ma per ora io sono tra quelli spaventati: non vorrei mai che la mia voce fosse usata senza il mio consenso per dire cose che non ho mai detto. Ma chi può impedirlo? Il Garante della Privacy ha annunciato di aver aperto una istruttoria su FakeYou. Ma come si può bloccare una app americana è qualcosa che scopriremo, forse servirà l’ordine di un tribunale. Nel frattempo vale la pena di riflettere su cosa si può fare e cosa non si può fare con i deepfake.

Per esempio, da qualche settimana in uno dei programmi più visti della tv, Striscia la Notizia, impazza il deepfake di Ilary Blasi. In quel caso la voce è di una imitatrice ma nelle immagini c’è proprio Ilary Blasi ricreata alla perfezione dall’intelligenza artificiale. E’ giusto? O stiamo superando un confine pericoloso?

Conosco l’argomentazione a difesa di queste applicazioni: Giorgia Meloni e Ilary Blasi sono personaggi pubblici, verso di loro c’è un diritto di cronaca e di satira che comprime il loro diritto alla riservatezza. Ma questo arriva al punto da poter usare la loro voce e il loro corpo, ricreati alla perfezione da un software, per fare dire loro cose mai dette? I nostri dati biometrici non ci appartengono più se siamo famosi? Non ne sono convinto.

Un conto è una caricatura, una imitazione. Un conto, per intenderci, è Maurizio Crozza che fa Matteo Renzi o Matteo Salvini. Un altro è un video in cui Renzi e Salvini dicono cose mai dette. Meglio pensarci, senza farci condizionare da simpatie e antipatie politiche.