Il mestiere del futuro: l'elettricista

Tra caro bollette, transizione ecologica e comunità energetiche, stiamo iniziando solo adesso a capire che uno dei lavori del futuro non sarà legato all’intelligenza artificiale, al cloud, o ai big data. Sarà un mestiere che ha ormai quasi due secoli, che ha avuto una stagione ruggente tanto tempo fa, e che ultimamente era davvero poco considerato: l’elettricista.

E’ stato calcolato - lo ha fatto il Washington Post - che, per liberarci dai combustibili fossili, soltanto negli Stati Uniti nei prossimi venticinque anni sarà necessario installare o attivare oltre un miliardo di apparecchi elettrici di diversa natura E lo stesso accadrà in Europa. Quanti elettricisti serviranno? Non c’è un numero esatto ancora, ma saranno tanti. Tantissimi.

Pensate alle auto elettriche e alle loro colonnine, ai pannelli solari nei condomini, ai fornelli a induzione nelle nostre cucine non più a gas.. Se la parola d’ordine è “elettrificare tutto”, la risposta è una sola: servono elettricisti. La cosa è sorprendente al punto da chiedersi: come abbiamo fatto a non pensarci prima, quando preconizzavamo la fine dalla classe operaia e dei colletti blu a vantaggio dei cosiddetti lavoratori della conoscenza e poi di quelli con solide competenze informatiche.

Intendiamoci, in futuro serviranno da veri sempre di più esperti di intelligenza artificiale, cloud, machine learning e cybersecurity. Quelle competenze restano necessarie. Ma in un mondo che prova faticosamente a cambiare pelle, non bastano la dimensione digitale e immateriale; ma serviranno anche le competenze e le abilità di chi sa collegare fili elettrici e batterie. E’ il mondo degli atomi che per fortuna resiste a quello dei bit.