La gentilezza perduta

Se è vero, come a volte ci diciamo, che la gentilezza ci salverà, allora siamo spacciati. In quel mondo reale che sono i social vige la legge del branco. Quando uno è in difficoltà, o fa un errore, anche veniale, nessuno si limita a farglielo notare con garbo: lo azzannano. Più è in difficoltà, più arrivano i rinforzi, per lanciare un'altra pietra. La gogna non era molto diversa.

Va detto che questo non avviene su TikTok o su Instagram, un po' perché sono costruiti come regni fatati, e molto perché lì i commenti sono nascosti, insomma te li devi spulciare tutti per trovare quello perfido, in grado di scatenare un flame, una fiammata; intanto ti passa la voglia di azzannare. Su Facebook e soprattutto su Twitter è diverso. I commenti più rilevanti su Facebook vengono mostrati prima e se vuoi che il tuo venga messo in evidenza, meglio spararla grossa; su Twitter poi contano quasi solo i commenti, cioè le conversazioni (unite in trending topic con gli hashtag).

Una volta, tanto tempo fa, su questa parola, “conversazioni”, avevamo costruito l'idea bucolica di un Web dove incontrarci, confrontarci, costruire un mondo migliore. C'è qualcuno che si sente di abbinare questi 3 verbi all'esperienza che facciamo tutti i giorni su Twitter? Twitter, va detto, rispetto ai social è un piccolo mondo per numero di utenti; e anche per tipologia: ci sono soprattutto giornalisti, politici e quelli che vogliono litigare con i giornalisti e i politici. Anzi, non litigare, insultarli. Sputtanarli. La cosa è eclatante con i personaggi famosi, ma riguarda un po' tutti. Se scrivi qualcosa di appena controverso, nessuno ti invita con garbo a correggerti proponendoti un altro punto di vista: sei subito un incompetente, un venduto, un pennivendolo. E chi te lo fa notare tagga un po' di amici invitandoli a lanciare la loro pietra. Su Twitter, e un po' anche nella vita, il punto di vista diverso non ha nessuna speranza di essere preso in considerazione. Noi abbiamo ragione e gli altri torto. Punto. E quello che conta non è nemmeno soltanto farlo notare, ma farlo notare a tutti, nella speranza di aizzare il branco (che però non ama perdere tempo e si muove solo se il bersaglio è davvero grosso).

L'altro giorno ho visto un tale che si è indignato perché in un post uno aveva messo un articolo al posto di un altro: un “di” al posto di “della”, una cosa così, e invece di suggerire con garbo una correzione, era partito all'attacco chiamando come giudice nientemeno che l'Accademia della Crusca. Quando poi ci sono di mezzo questioni più complesse, in cui è richiesta una competenza tecnica e la ricerca della verità è complessa, un piccolo gruppo di eletti sta lì solo a elencare gli errori altrui non con l'obiettivo di correggerli, ma di sbarazzarsi degli autori. Date una occhiata a quello che accade sulla vicenda della regione Lazio per capire. Sono tutti indignati speciali.

Ecco, io non sono quando ci siamo persi la gentilezza. Se è colpa del Covid che ci ha stressati; o degli algoritmi che stanno dietro all'engagement dei social; o se siamo sempre stati così e non ce lo ricordiamo. Ma davvero abbiamo bisogno di più gentilezza, di venirci incontro, di dare la mano a chi resta indietro, di sostenere chi sbaglia, di provare a capire le ragioni degli altri. Di usare meno maiuscole e più corsivi. Di dirci buongiorno, per favore e grazie: quanto è esattamente che non lo leggete sui social?

Solo così ce la possiamo fare. E non ce la stiamo facendo.