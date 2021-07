Il Potere delle Relazioni

Potenza militare ed economica non sono più e forse non sono mai stati, gli unici fattori determinanti nei giochi di forza sullo scacchiere internazionale.

Un ruolo sempre più importante è dato al concetto di “soft power” che contrapponendosi all’uso della forza, delle minacce e delle sanzioni (cd. hard power) si fonda sulla capacità di un Paese di proporre cultura, ideali e valori affascinando prima e persuadendo poi gli altri a fare ciò che vuole senza forza o coercizione ma in forza di buone e costanti relazioni che hanno la capacità di plasmare atteggiamenti, preferenze e rapporti.

Il soft power coinvolge aziende, fondazioni, musei, università, confessioni religiose e altre istituzioni della società civile per promuovere la costruzione di buone relazioni, mature e durature che creino non solo legami e senso di appartenenza, ma anche possibilità e progettualità.

In questo senso, da sempre campioni del mondo senza rivali, sono gli Stati Uniti d’America.

Nel 2020 il Dipartimento di Stato Americano ha celebrato l’ottantesimo anniversario di International Visitor Leadership Program (ILVP), un programma di scambio in cui leader attuali ed emergenti di tutto il mondo sono invitati negli Stati Uniti per incontrare colleghi statunitensi e visitare organizzazioni pubbliche e private relative al loro campo di interesse.

Solitamente si viaggia tra diverse città o stati americani per cogliere l’enorme diversità degli Stati Uniti, si scopre il sistema di governo a livello nazionale, statale e locale, si visitano scuole ed università e si sperimenta la cultura e la vita sociale americana anche con inviti a pranzo o a cena a casa di grandi personalità o di normalissime famiglie americane.

Tra i leader che in tempi non sospetti hanno avuto l’opportunità di partecipare a ILVP, Margaret Thatcher e poi Tony Blair, Nicolas Sarkozy, Indira Gandhi e Anwar Sadat.

Si dice che in questo momento ci siano all’incirca 400 tra capi di stato, ministri o donne e uomini con posizioni di governo primarie che hanno partecipato al programma.

L’esperienza di viaggio è però solo uno dei momenti topici di costruzione della relazione di amicizia. Lo straordinario personale delle Ambasciate cura costantemente la manutenzione delle relazioni nei territori con telefonate, incontri, inviti, progettualità comuni.

Inoltre tutti coloro che partecipano ad un ILVP, di qualunque nazione siano, poi diventano membri dell’Associazione Alumni ILVP che oggi conta 225mila leader in ogni parte del mondo, una super grandissima comunità internazionale.

Ritorniamo allora all’importanza delle “relazioni” e alla capacità di costruire e mantenere relazioni rilevanti. Per alcuni questa skill è quella che in inglese viene definita “gift”, una dote naturale, un dono di Dio, una propria naturale inclinazione. Per chi invece non fosse un talento naturale ma avesse desiderio di imparare potrebbe frequentare il Master di Relational Design di Abadir, una piccola ma straordinaria scuola di design in Sicilia con ramificazioni in ogni parte del pianeta. Nel mondo della progettazione le competenze più importanti sono quelle sociali, relazionali, la propria rete di rapporti con altre persone; capacità che spesso non vengono sviluppate dalla scuola tradizionale.