Se creatività e burocrazia possono stare insieme

Accostare queste la parole creatività e burocrazia, nel nostro Paese non vi fa un poco pensare al contrasto tra bianco e nero, giorno e notte, luce e buio? Eppure non è così. Meglio: non è sempre stato così, non è così da tutte le parti, non per forza deve continuare a essere in questo modo.

Era il 2014 quando Gian Maria Fara, già presidente Eurispes, utilizzava la metafora dell’uroboro, il serpente mitologico che mangia la sua coda nutrendosi di se stesso per rappresentare il nostro Paese: "Fisco e burocrazia stanno distruggendo il Paese, in questo momento storico lo Stato sopravvive nutrendosi dei propri cittadini e delle proprie imprese, cioè della società che lo esprime. E’ questa la chiave per capire i motivi della crisi e della profonda sfiducia, quando non è odio, dei cittadini nei confronti delle Istituzioni e della politica. Che cosa accadrà quando non ci sarà più nulla di cui nutrirsi?”.

Eppure nello stesso periodo in Puglia, non in Danimarca, esisteva Bollenti Spiriti, un programma di eccellenza della Regione dedicato alle politiche giovanili, diventato brand. Mi sarà capitato decine di volte, negli ultimi anni, di ospitare a Farm Cultural Park un giovane pugliese che mi diceva con orgoglio e senso di appartenenza che "io sono un Bollenti Spiriti”.

Si chiamava Bollenti Spiriti perché considerava i giovani pugliesi non come un problema, ma come una risorsa, promuoveva il talento, la creatività, la partecipazione, la creazione di polmoni urbani, luoghi di innovazione nell’ambito di una visione chiara: fare delle giovani generazioni il vero motore della rinascita sociale, economica e culturale della Puglia.

Bollenti Spiriti è stata fra le migliori buone pratiche pubbliche degli ultimi 10 anni nel nostro Paese e invece di copiarla, mutuarla, propagarla in altre regioni, al primo cambio del vento politico in Puglia è stata decapitata.

Come facciamo a fare in modo che quello che è successo in Puglia non accada mai più? In che modo si possono valorizzare le numerosissime piccole, medie e grandi buone pratiche promuovendole in altri territori? Nel mio primo posto per Italian Tech, ho scritto della Biennale di Venezia, che oggi ha più di 100 anni: immaginate se il prossimo sindaco di Venezia decidesse di abolire la Biennale.

Nel dibattito pubblico ovviamente non mancano istanze politiche che rimarcano il ritardo profondo del nostro Paese rispetto al tema della riforma Pubblica Amministrazione, con spunti meritevoli di grande approfondimento. Tra questi, Fabrizio Barca del Forum Disuguaglianze, e i deputati Fusacchia e Muroni di Movimenta propongono principi di rinnovamento generazionale della PA, di responsabilizzazione, di mobilitazione-valorizzazione del capitale umano e di un’apertura vera, strutturale e sostenibile alla collaborazione con il Terzo Settore e le organizzazioni di cittadinanza attiva.

Credo che occorra sempre più anche uno sguardo più lungo, prestare attenzione a quello che succede nel mondo. Una bella opportunità per fare questo ci è offerta da un evento straordinario giunto alla quarta edizione, The Creative Bureaucracy Festival: “How can we move from a no because to a yes if culture?” è la domanda di fondo di Charles Landry, massima autorità internazionale sul tema dello sviluppo delle città attraverso la creatività e anima del Festival.

Cinque giorni, dal 13 al 17 settembre, in cui verranno celebrate le politiche pubbliche mondiali di eccellenza che contribuiscono a rendere il mondo più inclusivo, coeso e sostenibile. Public sector innovators of the world, unite!