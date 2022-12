Nomadi digitali: i gadget da non perdere per i viaggi hi-tech

Questo è il terzo di una serie di articoli sui gadget dell'anno che sta per chiudersi. La nostra selezione di 90 + 1 oggetti da ricordare di questo 2022 sarà anche uno speciale album distribuito gratuitamente in edicola il 15 dicembre con Repubblica, La Stampa e Il Secolo XIX.

E' vero, “Chi vuole viaggiare felice deve viaggiare leggero”. Antoine de Saint-Exupery di queste cose se ne intendeva: era ricchissimo e nei suoi viaggi si sarebbe potuto portare di tutto. Ma il leggendario autore de Il Piccolo Principe era anche un aviatore che durante la Seconda guerra mondiale solcò i cieli in molteplici missioni di ricognizione tra la Sardegna e la Corsica. E aveva capito – prima ancora che il “Less is more” diventasse un mantra del mondo dell’architettura e che il “Think different” diventasse una legge del mondo della tecnologia – che le rivoluzioni si fanno rompendo gli schemi. Anche in fatto di viaggi. Viaggi: i gadget da non perdere schede a cura di EMANUELE CAPONE, ANDREA NEPORI, PIER LUIGI PISA, BRUNO RUFFILLI

Oggi sembra difficile capirlo, ma lo “schema” per i ricchi degli anni Trenta e Quaranta era viaggiare con enormi bauli, simbolo stesso dell’Art de vivre su cui Louis Vuitton costruì la sua fortuna con le sue immense valigie-armadio (a proposito, la sua “Malle Haute 1100” è arrivata fino ai giorni nostri, costa 46.500 euro e viene ancora usata dai più snob).

I tempi cambiano ma il tema di “portarsi appresso” qualcosa nei viaggi è sempre centrale. E per questo nella selezione dei cosiddetti oggetti “di cui non puoi fare a meno” proponiamo in queste pagine una piccola selezione di cose che fanno la differenza, per trasformare anche la semplice gita fuori porta in una piccola e piacevole avventura. Si va dal rasoio Panasonic multishape al binocolo Newell, passando per il potente caricabatterie Anker o per lo zaino Osprey Transporter Pack. E per chi anche in vacanza non può fare a meno di lavorare un po’ (o, si spera, anche solo scrivere agli amici…) proponiamo la tastiera Logitech MX Mechanical Mini. È senza cavi, illuminata, silenziosissima in modo da non disturbare nessuno e con una carica funziona per quindi giorni.

E, poi, si sa, molti gadget possono essere i protagonisti del viaggio. Addirittura, mezzi di trasporto. Come dicevamo prima, cose che fanno la differenza.

Ecco, quindi, lo scooter subacqueo Nilox che grazie al peso ridotto di 3,5 chilogrammi può essere portato anche in aereo come bagaglio a mano. Ma ecco anche lo scooter elettrico Bmw, la e-bike Haibike AllMtn 2 o il DragonFly Hyperscooter a 4 ruote.

Tutte cose da usare sempre con la massima sicurezza. E per questo, alla fine, vi consigliamo uno dei caschi italiani Nolan o quello ultratecnologico Forcite MK1S, sviluppato dall’azienda australiana Forcite Helmets.